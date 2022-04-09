2022/04/09 | 12:01 - المصدر: ايرث نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الـنزاهـة: السجن 7 سنوات لمحافظ نينوى الأسبق والحكـم عـلى مسـؤوليـن لهـدرهـما قرابة 8 مليارات دينار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/04/09 | 12:01.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الـنزاهـة: السجن 7 سنوات لمحافظ نينوى الأسبق والحكـم عـلى مسـؤوليـن لهـدرهـما قرابة 8 مليارات دينار) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الـنزاهـة: السجن 7 سنوات لمحافظ نينوى الأسبق والحكـم عـلى مسـؤوليـن لهـدرهـما قرابة 8 مليارات دينار) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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