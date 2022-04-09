2022/04/09 | 12:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة: الحكم بالسجن 7 سنوات على محافظ نينوى الأسبق) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النزاهة: الحكم بالسجن 7 سنوات على محافظ نينوى الأسبق » وكالة الأنباء العراقية
محلي
اليوم, 11:57
واع/
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة: الحكم بالسجن 7 سنوات على محافظ نينوى الأسبق) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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