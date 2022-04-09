دعوات نيابية بفتح تحقيق في قضية غلق وفتح المنافذ الحدودية

2022/04/09 | 12:10 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإرباك الحاصل في إجراءات الجهات المركزية.

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