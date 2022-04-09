أمانة مجلس الوزراء تنفي توجيهها بغلق المنافذ الحدودية

2022/04/09 | 12:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء ،اليوم السبت، ما تداولته بعض وسائل الاعلام حول توجيهها بغلق جميع المنافذ الحدودية.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان ان بعض وسائل الإعلام تداولت تصريحاً منسوباً إلى الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي يفيد بتوجيهه بغلق المنافذ الحدودية كافة لدعم المنتوج الوطني مؤكدة انها وفي الوقت الذي تنفي فيه هذا التصريح فإنها تؤكد أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعمل بخط واحد مع توجهات الحكومة العراقية وما يصدر من قرارات عن مجلس الوزراء التي تدعم المواطن العراقي لمواجهة الأزمة الغذائية.

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