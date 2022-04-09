وزارة الدفاع تلوح باتخاذ الإجراءات القانونية بحق محلل سياسي

2022/04/09 | 12:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت وزارة الدفاع بيانا لوحت فيه باتخاذ الاجراءات القانونية بحق محلل سياسي أدلى بتصريحات مسيئة للجيش العراقي.

وقالت الوزارة في بيان ان ما تحدث به المدعو نجاح محمد علي في احدى القنوات التلفزيونية العراقية يعد إساءة واضحة وصريحة للمؤسسة العسكرية ولكل منتسبيها لافتة الى انها لن ترضى الاساءة إلى هذه المؤسسة العريقة التي قدمت التضحيات والبطولات منذ تأسيسها قبل أكثر من قرن.

وأكدت الوزارة انها تحتفظ بحقها القانوني بالرد وستتخذ جميع الإجراءات القانونية بحقه وان القضاء سيكون هو الفيصل بين الطرفين مضيفة انها لن تتهاون بحق كل من يتطاول على الجيش العراقي.

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