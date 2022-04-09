قناة أميركية: محادثات

2022/04/09 | 12:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باتت فنلندا والسويد قريبتين من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وهي خطوة من المتحمل أن تثير غضب روسيا، بحسب ما أفادت "سي إن إن".

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