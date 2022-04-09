هل أكل البيض النيء سيء فعلا؟.. اليك الإجابة

2022/04/09 | 12:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عندما كنت صغيرا، من المرجح أن والديك أبلغاك ألا تأكل عجين البسكويت أو خليط الكعك مباشرة من الوعاء.ما السبب؟ كلاهما يحتوي على البيض النيء.ويقول موقع عيادة “كليفلاند” الصحية على الإنترنت، إن والديك كانا على حق بشأن البيض النيء.ويضيف: “أكل البيض النيء ليس آمنا للأكل، إذا كان غير مبستر (عملية البسترة […]

ظهرت المقالة هل أكل البيض النيء سيء فعلا؟..



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