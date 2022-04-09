مصطفى حكمت: أفكر مع الكاميرا بالتوازي

2022/04/09 | 12:24 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: محمد إسماعيل

وقف مصطفى حكمت خلف الكاميرا، وهو يوجه المصور والممثلين لأداء الجزء الثاني من مسلسل «قَط أحمر»، ثاني عمل يخرجه بعد نجاح جزئه الأول.



جرى التصوير داخل استوديو تمكن فيه مصطفى من شق شارع عام وتسيير عربات في حركة أكشن مذهلة، وعند عرضه في مطلع شهر رمضان، جلست «الصباح» معه، وهو يقول إن «قط أحمر عمل اجتماعي من خمسة عشر (سكج) مقطعاً، يرصد سلبيات وإيجابيات المجتمع بطريقة الكوميديا السوداء الهادفة، وبرؤية واقعية حديثة فنياً، عمد فيها إلى الجماليات والديكورات المبهرة داخل الاستوديو.

المسلسل الذي من تأليف وتمثيل أحمد وحيد إلى جانب الفنانين: (كلوديا حنا، مارينا العبيدي، نور محمد تقي، حسن حنتوش، بتول كاظم، بيداء رشيد، ورشا رعد) يتم خلال فقراته تقليد شخصيات سياسية، ومشاهد أخرى مميزة.

وأضاف أنه يحاول الاستفادة من تراكم خبرته كمدير تصوير، إذ يدفع خياله للتشبع باللقطة ثم ينفذها ميدانياً، «فأنا أفكر مع الكاميرا بالتوازي».

استقام مصطفى في جلسته، وأزاح بقايا عالقة بالمائدة، ليلتفت في حديثه إلى دعم والده د.



حكمت البيضاني أستاذ السمعية والمرئية ورئيس قسم السينما في كلية الفنون بجامعة بغداد ورئيس مؤسسة «مدينة الفن». ويأمل مصطفى بتقديم دراما قوية تنافس الساحات المتقدمة عالمياً، وكذلك بعودة الإنتاج السينمائي وتخطي حاجز التسويق الذي تعجز عن عبوره الدراما العراقية.

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