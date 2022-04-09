مبادرة الإطار التنسيقي هي الأمل الأخير والإتحاد الوطني يؤيدها بقوة

2022/04/09 | 12:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي ،اليوم السبت، ان الحزب يؤيد مبادرة الاطار التنسيقي واصفا إياها بأنها الامل الاخير في انهاء حالة الانسداد السياسي.

وقال السورجي ان الاتحاد الوطني يؤيد وبكل قوة طرح مبادرة الإطار التنسيقي من الالف الى الياء ويتبنى العديد من النقاط المشتركة الاساسية مع الاطرف القريبة من الثلث الضامن، مضيفا ان الامل النهائي هو قبول اطراف التحالف الثلاثي بمبادرة الاطار التنسيقي وتشكيل حكومة توافقية تشترك فيها اغلب القوى السياسية وفقا لحقوقها الانتخابية.

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