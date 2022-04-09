نينوى.. ارهابيو داعش يختطفون رعاة أغنام في قضاء مخمور

2022/04/09 | 12:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى ،اليوم السبت، بأن عناصر من تنظيم “داعش” اختطفوا رعاة أغنام في قضاء مخمور.

وقال المصدر إن ارهابيين من تنظيم داعش أقدموا، على اختطاف اثنين من رعاة الاغنام من منطقة بير مهيدي الواقعة ضمن ناحية سركران في قضاء مخمور، لافتاً الى انهم استغلوا الظروف المناخية واختطفوا الرعاة واقتادوهما الى الجبل حيث انفاقهم ومضافاتهم

ويشار الى ان القوات العراقية قد بسطت سيطرتها على القضاء بعد أحداث 16 أكتوبر العام 2017 في الحملة العسكرية التي شنتها الحكومة الاتحادية بعد استفتاء الاستقلال الذي أجراه اقليم كوردستان

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