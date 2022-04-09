العثور على طفل حديث الولادة ملقى على احد الطرق في ذي قار

2022/04/09 | 12:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

عثرت القوات الامنية، اليوم السبت، على طفل حديث الولادة ملقى على احد الطرق في ذي قار.

وقال مصدر لـ(بغداد اليوم )، ان "القوات الأمنية عثرت صباح اليوم على طفل حديث الولادة ملقى على احد الطرق النيسمية في ناحية الطار الناصرية".

واضاف ان "الطفل يبلغ قرابة 10 ايام، تم نقله الى مستشفى سوق الشيوخ للعناية به".

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