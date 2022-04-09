المالية تؤكد تضمين فقرة تثبيت الأجور اليومية في موازنة 2022 (وثيقة)

2022/04/09 | 12:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

اكدت وزارة المالية، اليوم السبت، تضمين فقرة تثبيت الأجور اليومية في موازنة 2022

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الوزارة المالية تأكد تضمين فقرة تثبيت الاجور اليومية وفق قرار 192 ضمن فقرات موازنة 2022".

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