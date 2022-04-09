عدنان حمد يستذكر إنجاز أولمبياد أثينا بكتاب “ملاعب محتلة”

2022/04/09 | 12:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أصدر المدرب الأسبق للمنتخب الوطني بكرة القدم عدنان حمد، كتاباً بعنوان “ملاعب محتلة”، يستذكر فيه إنجاز أولمبياد أثينا علم 2004.وقال حمد في تغريدة على “تويتر” إنه “فى ذكرى الأحتلال انهيت بعون من الله كتابي ( ملاعب محتلة) قصة كفاح شباب العراق في ظل إحرام المحتليين وتحقيق انجاز تاريخي في أولمبياد آثينا متسلحين […]

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