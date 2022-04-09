الأعرجي يدعو المجتمع الدولي للتعاون مع العراق لتفكيك مخيم الهول

2022/04/09 | 12:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي ،اليوم السبت، أن أغلب قيادات داعش في السجون.

وقال الأعرجي خلال كلمته في المؤتمر الذي عقده مركز النهرين للدراسات إن وجود مخيم الهول شرق سوريا يمثل تهديداً حقيقياً للامن القومي العراقي، لافتاً الى وجود أكثر من 12 ألف إرهابي لدى قوات سوريا الديمقراطية.

وأضاف أن العراق شكل فريقاً للتدقيق الأمني بجميع النازحين من مخيم الهول، داعياً المجتمع الدولي للوقوف مع العراق لتفكيك هذا المخيم.

وأوضح أن مخيم الهول يضم 30 ألف عراقي منهم 20 ألفاً دون سن الرشد.

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