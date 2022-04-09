2022/04/09 | 13:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت ،اليوم السبت، الى تصرف شامل وحاسم في ملف مخيم الهول.

وأشارت بلاسخارت الى وجود 30 ألف عراقي ممن لديهم ارتباط بداعش وبعض ضحاياهم في مخيم الهول واوضاعهم سيئة.

وأكدت ان حرب الأمس مع داعش من الممكن ان تتحول الى حرب الغد مالم تجد المعالجات الحقيقية، حيث أن الوضع الحالي في مخيم الهول غير مستقر وابقاء الناس في هذا الوضع يشكل تهديدا خطرا كبيرا.

ولفتت الى ان الامم المتحدة مستعدة لتوفير الدعم الانساني للعراق لاستقبال المزيد من العراقيين من مخيم الهول.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلاسخارت: ندعو إلى تصرف شامل وحاسم في ملف مخيم الهول) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بلاسخارت: ندعو إلى تصرف شامل وحاسم في ملف مخيم الهول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).