قائمة أثرياء العرب 2022.. لبنان يتصدر وخسائر تتكبدها شخصيات كبيرة

2022/04/09 | 13:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في نسختها الـ 36، أصدرت مجلة "فوربس" تصنيفها للمليارديرات العرب لعام 2022.فما تزال قائمة الأثرياء العرب إلى حد كبير مشابهة للتصنيف الصادر في عام 2021.

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