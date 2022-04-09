الثقافة: إعادة تأهيل نصب الحرية بمشاركة خبراء معماريين

2022/04/09 | 13:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - نصار الحاج

أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، اليوم السبت، تفاصيل إعمار وإصلاح نصب الحرية وسط العاصمة بغداد.

وقال المتحدث باسم وزارة الثقافة، أحمد العلياوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العمل المرتقب لإعمار وإصلاح نصب الحرية جاء من بعد ما قامت به الوزارة من إعمار وإصلاح مجموعة من القاعات في داخل مبناها، إذ تم إعمار القاعات وفق مواصفات دولية، وافتتحت مؤخراً قاعة فائق حسن التي ضمت مهرجان الواسطي والأعمال الكبيرة للفنانين العراقيين الرواد".

وأضاف العلياوي، أنه "بعد زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وجه بتشكيل لجنة من الخبراء الفنيين والمعماريين بإدارة دائرة الفنون التي عملت على تأهيل هذه القاعة مع مجموعة من الاستشاريين الهندسيين، ووجه بالنظر إلى نصب الحرية وإعادة تأهيله بالتواصل مع مدير دائرة الفنون العامة في الوزارة فاخر محمد، وهو أحد الفنانين العراقيين المعروفين".

ولفت إلى أن "مدير الدائر فاخر محمد، ذكر أن نصب الحرية ليس فيه إلا بعض الحاجة للتأهيل والإعمار لأن البرونز الموجود فيه لم يتضرر ،وهناك بعض الضرر في الجدارية فقط"، مؤكداً أنه "سيتم إصلاح الجدارية وجليها والعمل على تأهيلها تأهيلاً كاملاً باستشارة الخبراء من الفنانين والمعماريين وإعادة الجمال والبهاء إلى نصب الحرية وفق المعايير المطلوبة".

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