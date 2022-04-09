من ثلاث كلمات فقط.. هذه رسالة المرجع السيستاني للعراقيين

2022/04/09 | 13:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد المرجع الديني الاعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني أنه خادم لجميع أبناء الشعب العراقي.وقال النائب السابق عبد الهادي الحكيم في منشور على صفحته بالفيسبوك، تابعته وكالة ايرث نيوز، “تشرفت مساء الجمعة المبارك بزيارة سماحة المرجع الديني الأعلى بالعراق آية الله السيد السيستاني (دام ظله) بمناسبة حلول الشهر الفضيل”.وأضاف الحكيم […]

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هذه رسالة المرجع السيستاني للعراقيين أولاً على ايرث نيوز.

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