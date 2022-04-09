7 فرق اطفاء تسيطر على حريق سوق تكريت التجاري

2022/04/09 | 13:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نجحت فرق الدفاع المدني ،اليوم السبت، بالسيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل محلات تجارية مخصصة لتجارة المواد الغذائية في سوق تكريت في محافظه صلاح الدين .

وذكر بيان لمديرية الدفاع المدني، أن “فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة وإخماد حريق اندلع داخل محال تجارية مخصصة لتجارة المواد الغذائية في سوق تكريت شارع الباشا تحديداً في محافظة صلاح الدين صباح هذا اليوم السبت الموافق التاسع من نيسان”، مشيراً الى أن “سبع فرق اطفاء طوقت وعزلت الحادث من عدة محاور وحالت دون اتساع النيران وأبعدت خطر انتشار الحريق الى ارجاء السوق التجاري لتنهي اعمالها دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم الاضرار المادية”.

واضاف البيان أنه “على اثر ذلك تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق بادئ الامر” .

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