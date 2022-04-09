أسعار الذهب تقفز في الأسواق العراقية

2022/04/09 | 13:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شهدت أسعار الذهب “الاجنبي والعراقي” في الأسواق المحلية ، اليوم السبت، قفرة بالاسعار.

حيث سجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد ، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي بلغ 399 الف دينار، وسعر شراء 395 الفاً، فيما كان سعر البيع ليوم الخميس الماضي 394 الف دينار للمثقال الواحد.

إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعاً أيضاً عند 359 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 354 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فأن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 400 الف دينار و410 الاف، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 360 الفاً و 370 الف دينار.

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