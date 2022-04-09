مخططات استيطانية جديدة في انتظار مصادقة وزير جيش الاحتلال بني غانتس - مديحه الأعرج

2022/04/09 | 13:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مديحه_الأعرج تقرير الاستيطان الأسبوعي من 2/4/2022-8/4/2022إعداد:مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطاناستكمل مجلس المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وفق مصادر اسرائيلية إجراءات التخطيط لبناء 4000 وحدة سكنية جديدة في مختلف المستوطنات الإسرائيلية ، فيما ينتظر المصادقة النهائية عليها من وزير الجيش بني غانتس .



فالجيش على مختلف مستوياته القيادية له اليد العليا ليس فقط ......





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