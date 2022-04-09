الفرق بين الحشود والجماعات - حسن مدن

2022/04/09 | 13:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن يفرق علم الاجتماع الثقافي بين ظاهرتين مختلفتين هما: الجماعات والحشود.



وهو تفريق يهمنا في اللحظة الراهنة من تطورات أوضاعنا العربية.وعلى ما يظهر من تشابهٍ في الشكل بين المفهومين، فإن الأمر ليس كذلك أبداً، فالمجموعات هي كتل كبيرة من السكان تتسم بالرسوخ والثبات، وهي وإن كانت غير عصية على التغيير، إلا أن هذا التغيير يتم في إطار دينامياتها الداخلية، فلا يطال من جوهر ثباتها ورسوخها، حتى وإن أحدث ......





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