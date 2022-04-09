2022/04/09 | 13:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دائرة التقاعد العسكري تحصي المعاملات المروجة خلال الفصل الأول من 2022

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دائرة التقاعد العسكري تحصي المعاملات المروجة خلال الفصل الأول من 2022) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دائرة التقاعد العسكري تحصي المعاملات المروجة خلال الفصل الأول من 2022) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).