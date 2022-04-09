اندلاع حريق داخل أحد افواج فرقة العباس القتالية

2022/04/09 | 13:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ كربلاء

أفاد مصدر، اليوم السبت، باندلاع حريق داخل أحد افواج فرقة العباس القتالية في محافظة كربلاء.

وذكر المصدر لـ (بغداد اليوم)، أن "حريقاً اندلع في ميرة الفوج القتالي اللواء الثالث فرقة العباس القتالية في موقع الرزازة".

وأضاف أن "فرق الدفاع المدني وصلت إلى موقع الحادث وتحاول السيطرة على الحريق رغم وجود انفجارات أكداس للعتاد في الموقع"، مبيناً أن "الحادث لم تعرف أسبابه الى حد الان".

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