2022/04/09 | 13:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداكد تحالف عزم، اليوم السبت، ان الاحتلال لا يصلح أن يكون بديلاً عن الاستبداد.وقال النائب عن تحالف عزم محمود حسين القيسي في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع تويتر وتابعتها (بغداد اليوم) ان "الاحتلال لا يصلح أن يكون بديلاً عن الاستبداد؛ ورهانات تمزيق العراق مصيرها الزوال".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن عزم: الاحتلال لا يصلح أن يكون بديلاً عن الاستبداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن عزم: الاحتلال لا يصلح أن يكون بديلاً عن الاستبداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).