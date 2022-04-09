روسيا تضرب قاعدة جوية أوكرانية استراتيجية قرب كييف

2022/04/09 | 13:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، تدمير مستودع ذخيرة في قاعدة جوية استراتيجية وسط أوكرانيا، في مكان تعزز فيه هجومها العسكري.وذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، أن قوات بلاده دمرت مستودع قاعدة ميرهورود الجوية وسط أوكرانيا، وفق ما نقلت “رويترز” عن وكالة “إنترفاكس” الروسية.وأضاف كوناشينكوف أنه جرى تدمير ميغ-29 وطائرة […]

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