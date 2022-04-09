مانشستر يونايتد يصطدم بإيفرتون في البريميرليج

2022/04/09 | 13:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… يحل نادي مانشستر يونايتد ضيفاً على منافسه إيفرتون، اليوم السبت، في المباراة التي تجمعهما على ملعب “جوديسون بارك”، ضمن مواجهات الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.ويخوض إيفرتون المباراة وهو يعاني من الصراع مع الهبوط، عندما خسر 2-3 أمام زميله المتعثر بيرنلي، في حين أن مانشستر يونايتد تأثر آماله فى المراكز الأربعة الأولى […]

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