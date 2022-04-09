حريق يسفر عن انفجار اعتدة داخل مقر فرقة العباس القتالية غرب كربلاء

2022/04/09 | 13:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اندلعت النيران ،اليوم السبت، بموقع عسكري تابع لفرقة العباس القتالية في كربلاء.

وقال مصدر أمني، أن حريقا اندلع في ميرة الفوج القتالي اللواء الثالث فرقة العباس القتالية في موقع الرزازة بمحافظة كربلاء.

كما اضاف المصدر، ان فرق الدفاع المدني وصلت إلى موقع الحادث وتحاول السيطرة على الحريق رغم وجود انفجارات أكداس للعتاد في الموقع.

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