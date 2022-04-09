الجبوري يعلن بدء الموسم التسويقي لمحصول الحنطة لعام 2022

2022/04/09 | 13:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن وزير التجارة العراقي علاء الجبوري ،اليوم السبت، عن بدء الموسم التسويقي لمحصول الحنطة لعام 2022 بعد وصول عدد من الشاحنات الى مركز السماوة في محافظة المثنى .

وذكر بيان للوزارة “ان أول عمليات تسويق الحنطة المحلية انطلقت من محافظة المثنى بعد تسويق عدد من الشاحنات في مركز تسليم السماوة في محافظة المثنى تعد هذة الكميات الاولى للموسم التسويقي لعام 2022 , وتمهيدآ لبدء عمليات التسويق في المحافظات الجنوبية الاخرى .

واضاف البيان ان الكميات الاولى المستلمة من الفلاحين في المحافظة، تم اجراء الفحص المختبري ومطابقتها للمواصفات القياسية بأشراف الكوادر الرقابية وهو رسالة تبعث الخير والنجاح للموسم التسويقي الحالي .

موضحاً ان وزارة التجارة اعلنت جملة من الاجراءات الادارية والفنية لغرض استقبال الموسم التسويقي وتهيئة مراكز الفحص والتسويق وبالتسيق مع الاجهزة الامنية واستنفار الملاكات الفنية والادارية في المحافظات استعدادا للموسم التسويقي بما يحقق النجاح وتذليل الصعوبات التي تحصل واشار ان جميع الملاكات ستستمر بالعمل على مدار ساعات اليوم لغرض استقبال الكميات الواردة من الحنطة الى مراكز التسويق .

كما دعا البيان الفلاحين والمسوقين الابلاغ عن اي مخالفات تحدث في الموسم التسويقي او تجاوز في التعليمات والضوابط التي اعدتها وزارة التجارة لانجاح الموسم التسويقي .

مشيراً الى ” انتشار الفرق الرقابية للتدقيق بعمليات استلام وعمليات الفحص المختبري وبالتنسيق مع الاجهزة الامنية لغرض رصد المخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين بما يحافظ على المال العام ويسهم في انجاح الموسم التسويقي .

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