إيران.. القبض على 3 نساء بسبب فيديو

2022/04/09 | 13:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقفت ثلاث نساء في إيران بعد نشر صور على وسائل التواصل الاجتماعي تظهرهن يرقصن في مقبرة "الشهداء" في نيشابور (شمال شرق) كما أعلن المدعي العام في المدينة السبت.

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