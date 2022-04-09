فرقة العباس القتالية تحقق باحتراق أحد مستودعاتها خارج كربلاء

2022/04/09 | 13:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ كربلاء

أعلنت فرقة العباس القتالية، اليوم السبت، عن التحقيق باحتراق أحد مستودعاتها خارج كربلاء.

وذكر المكتب الإعلامي للفرقة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تعرض أحد مستودعات أفواجنا في منطقة الرزازة (خارج مدينة كربلاء)"، مشيراً إلى أن "الحريق جرى احتوائه".

وأضاف أن "المستودع يبعد عن مركز المدينة نحو 25 كيلو متراً".

وأوضح أن "قيادة فرقة العباس القتالية وجهت بإجراء تحقيق عاجل لمعرفة أسباب اندلاع الحريق بعد احتواء آثاره".

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