تسلمته من الزراعة.. رئاسة الوزراء تقدم مقترحاً إلى البرلمان هذا فحواه - عاجل

2022/04/09 | 13:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادكشفت وزارة الزراعة، اليوم السبت، عن تقديم مقترح لرئاسة الوزراء يتضمن توفير التخصيصات المالية لدعم الامن الغذائي وانقاذ الخطة الزراعية. وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في تصريح لوكالة (بغداد اليوم)، إن "وزارة الزراعة قدمت مقترحًا الى رئاسة الوزراء الذي قدمه بدوره، الى البرلمان ليتم اقراره من قبل اللجنة المالية النيابية".وأضاف ان "المقترحات تضمنت تخصيص موازنة تساوي موازنة العام ٢٠١٩ التي تحقق فيها الاكتفاء الذاتي".ودعت وزارة الزراعة "مجلس النواب الى التصويت على هذا المقترح لغرض اعادة القطاع الزراعي إلى مكانته وتأمين مرتكزات الامن الغذائي للمواطنين وتشغيل الاف العاطلين".

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