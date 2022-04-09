البحث العلمي في كليات الطب -1 - جواد الديوان

2022/04/09 | 14:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_الديوان وتوفرت الانترنيت بعد سقوط الصنم، واستغرقت وقتا لتنتشر بين الناس وبأسعار مقبولة، رغم انها أغلي من تلك في الدول المجاورة وأغلى كثيرا منها في العالم.



وبعد سنوات من ذلك أصبحت مجلات كليات الطب في العراق على الانترنيت.



ومع الوقت والجهد والمال الذي تلي تحسس العمادات وادارات التعليم العالي لهذا الامر.



ويظهر مكلب ملح اخر للانضمام الى قواعد البيانات المعروفة العالمية مثل سكوبص Scopus او Publons بابلونز وغي ......





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