الإرهاب ومعمعان الفوضى الخلاقة - ليلى موسى

2022/04/09 | 14:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ليلى_موسى التنظيمات الإرهابية بالرغم من أيديولوجيتها المقولبة والجامدة حافظت على قوامها وثباتها المتماسك على مدار عقود من الزمن، وإن اعترتها مراحل من الوهن والضعف والكمون نتيجة الضربات الموجعة التي تلقتها في كل مرة إلا أنها ظلت محافظة على ديمومتها وثباتها ولم تندثر بالرغم من مخالفة أيديولوجيتها لطبيعة البشرية والخصائص المجتمعية القائمة على احترام الآخر المختلف وقبوله والعيش المشترك كل حسب لونه ومعتقدته وثقا ......





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