نهاية غير سعيدة لمراهقين شاركوا في “تحدي الفياغرا”

2022/04/09 | 14:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ في واقعة غريبة شهدتها كولومبيا، أدخِل 13 طالبا مراهقا المستشفى بعد تناولهم حبة الفياغرا كـ”جزء من تحدي شهير في الإنترنت”.وذكرت تقارير إعلامية محلية أن 13 طالبا في مدرسة سان بارتولومي في مدينة كوكوتا الكولومبية شاركوا، الثلاثاء الماضي، في تحدي “شرب عصير فاكهة ممزوج بعقار الفياغرا”، الذي يستخدم في علاج الضعف الجنسي لدى […]

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