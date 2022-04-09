نظرة أولى على القوات الأمريكية خلال تدريب بذخيرة حية في بولندا

2022/04/09 | 14:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عرضت الولايات المتحدة والقوات البولندية علنًا قوة الغرب في تمرين تدريبي ثنائي مشترك بالذخيرة الحية.

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