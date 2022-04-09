زيلينسكي لصحيفة ألمانية: لا خيار آخر أمامنا سوى الجلوس إلى طاولة المفاوضات

2022/04/09 | 14:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه لا يزال يعول على المفاوضات مع روسيا.وقال زيلينسكي في مقابلة مع صحيفة بيلد: “اليوم، ليس أمام أوكرانيا خيار آخر سوى الجلوس إلى طاولة المفاوضات”.وكانت المفاوضات الروسية الأوكرانية انطلقت بعد أربعة أيام من بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا وأفضت إلى اقتراحات سرعان ما تراجعت عنها […]

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