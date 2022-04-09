فرقة العباس القتالية تفتح تحقيقاً بحادث حريق أحد مستودعاتها

2022/04/09 | 14:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت فرقة العباس القتالية، اليوم السبت، عن فتح تحقيق بحادث حريق أحد مستودعاتها لمعرفة الاسباب.

وذكر بيان للفرقة، تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "أحد مستودعات أفواجنا في منطقة الرزازة (خارج مدينة كربلاء) تعرض إلى حريق يجري احتوائه"، مبيناً أن "المستودع يبعد عن مركز المدينة نحو 25 كيلو متراً".

وأضاف، أن " قيادة فرقة العباس القتالية وجهت بإجراء تحقيق عاجل لمعرفة أسباب اندلاع الحريق بعد احتواء آثاره".

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