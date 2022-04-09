"ليست ورقة مساومة".. إصرار على عدم رفع الحرس الثوري من قوائم الإرهاب

2022/04/09 | 14:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا تزال مسألة العودة المتبادلة للالتزام بالاتفاق النووي من جانب الولايات المتحدة وإيران متوقفة على طلب إيراني: إزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

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