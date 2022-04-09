ارتفاع خطير للإصابات بحالات الاختناق في كركوك

2022/04/09 | 14:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوكاعلنت دائرة صحة كركوك، اليوم السبت، عن ارتفاع اعداد المصابين بحالات الاختناق الى 622 حالة.وقالت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "العاصفة الترابية التي تضرب كركوك تسببت بـ150 حالة اختناق جديدة".واضافت ان "العدد الكلي للمصابين منذ بدء العاصفة الترابية في المحافظة عصر يوم الأربعاء الماضي وصل الى 400 حالة"، مشيرة الى ان "عدد المصابين الذين دخلوا المستشفى خلال يومين بلغ 622 مصاباً".

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