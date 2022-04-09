مسلحون مجهولون يقدمون على تسليب 100 مليون دينار من شخص في بغداد

2022/04/09 | 14:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أقدم مسلحون مجهولو الهوية، اليوم السبت، على تسليب شخص مبلغ قدره 100 مليون دينار وجهاز موبايل نوع ايفون في بغداد.

وقال مصدر أمنى في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "مسلحين مجهولين أقدموا على تسليب شخص مبلغ قدره 100 مليون دينار عراقي وجهاز موبايل نوع ايفون ضمن منطقة البلديات شرقي العاصمة بغداد".

وأضاف ان "المسلحين قاموا بإطلاق النار في الفضاء لتخويف الشخص وسلب أمواله قبل ان يلوذوا بالفرار الى جهة مجهولة".

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