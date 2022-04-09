الرئيس الاوكراني يطالب بـ

2022/04/09 | 14:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي بـ "ردا عالميا شديدا" بعد القصف الذي طال محطة في كراماتورسك حيث كان يتجمع مدنيون هربا من المنطقة خشية وقوع هجوم روسي ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى وأثار موجة تنديد غربية.

وقال زيلينسكي في رسالة مصورة متحدثا عن الهجوم الصاروخي الذي أسفر الجمعة عن سقوط 52 قتيلا بينهم خمسة أطفال، وفق حصيلة أوردتها السلطات المحلية إن "هذه جريمة حرب أخرى ترتكبها روسيا سيحاسب عليها كل شخص ضالع فيها".

وأضاف ان "القوى العظمى نددت بهجوم روسيا على كراماتورسك، ننتظر الآن ردا عالميا شديدا على جريمة الحرب هذه".

واتّهم الرئيس الأميركي جو بايدن موسكو بارتكاب "فضاعة مروعة" بينما اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أنها "جريمة ضد الإنسانية".

إلا أن موسكو نفت مسؤوليتها عنها مؤكدة أنها لا تملك نوع الصواريخ المستخدمة، ونددت بحصول استفزاز أوكراني.

ورفض مسؤول أميركي رفيع المستوى في وزارة الدفاع الموقف الروسي.

وقال المسؤول: "أشير إلى أنهم في البداية تحدثوا عن ضربة ناجحة ثم تراجعوا فقط بعد ورود معلومات عن سقوط ضحايا مدنيين".

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