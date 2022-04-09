2022/04/09 | 14:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجه عضو مجلس النواب، هادي السلامي، سؤالاً برلمانيا الى وزير النفط بخصوص الجدوى الاقتصادية من رفع اسعار النفط الاسود.

ظهرت المقالة بالوثيقة..



سؤال نيابي لوزير النفط بهذا الخصوص أولاً على ايرث نيوز.

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