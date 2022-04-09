شاهد.. هبوط عجائبي لطائرة صغيرة بعد مواجهتها مشاكل بمحرّكها

2022/04/09 | 14:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت طائرة صغيرة بهبوط اضطراري على إحدى الطرق المزدحمة في أتلانتا، عاصمة ولاية جورجيا، وتمّ توثيق الحادثة كاملة بواسطة كاميرا

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