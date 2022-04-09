2022/04/09 | 14:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكتشف فريق دولي من علماء الفلك في كوكبة (Sextans)، بصفتها أقدم وأبعد مجرة نراها في الحالة التي كانت فيها بعد حوالي 300 مليون عام من الانفجار الكبير.أعلن ذلك الخميس 7 أبريل المكتب الصحفي لمركز “هارفارد سميثسونيان” للفيزياء الفلكية (CfA).وقال الأستاذ في جامعة هارفارد الأمريكية، أبراهام لوب:” يمكن وصف مجرة HD1 بأنها […]

ظهرت المقالة اكتشاف مجرة نشأت إثر الانفجار الكبير أولاً على ايرث نيوز.

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