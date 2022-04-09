بالصور:الدفاع المدني يسيطر على حريق أحد مقرات فرقة العباس في كربلاء

2022/04/09 | 14:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت فرقة العباس القتالية السيطرة

على حريق أحد مستودعاتها الذي يبعد عن

كربلاء المقدسة بنحو 25 كيلو متراً.

وأكد بيان للفرقة أن الحريق لم يخلّف أي

أضرار بشرية، كما أن المستودع تتوفر فيه

كل إجراءات الأم

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