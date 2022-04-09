علماء فلك يرصدون أبعد مجرة مكتشفة في الكون على الإطلاق

2022/04/09 | 14:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد علماء فلك أبعد مجرة تُكتشف على الإطلاق وتبعد 13.5 مليار سنة ضوئية عن الأرض، على ما ذكرت دراسة نُشرت الجمعة ويتعيّن تأكيد نتائجها من خلال عمليات رصد أكثر تقدماً.

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