السلطات الأوكرانية تعلن الحرب على بوشكين

2022/04/09 | 14:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ شهدت أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة إزالة عدد من تماثيل الشاعر الروسي الكبير ألكسندر بوشكين، على خلفية العملية العسكرية الروسية التي تجريها موسكو في أراضي هذا البلد.وذكرت بلدية مدينة ترنوبل غرب أوكرانيا، في بيان نشر على موقعها الإلكتروني يوم أمس الجمعة، إزالة تمثال بوشكين في المدينة.وحمل رئيس البلدية سيرغي نادال الروس المسؤولية […]

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