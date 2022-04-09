اخماد حريق فرقة العباس القتالية في كربلاء

2022/04/09 | 15:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كربلاءأعلنت فرقة العباس القتالية، اليوم السبت، عن فتح تحقيق بحادث حريق أحد مستودعاتها لمعرفة الأسباب.

وذكر بيان للفرقة، تلقته (بغداد اليوم)، أن "أحد مستودعات أفواجنا في منطقة الرزازة (خارج مدينة كربلاء) تعرض إلى حريق يجري احتوائه"، مبيناً أن "المستودع يبعد عن مركز المدينة نحو 25 كيلومتراً".

وأضاف أن " قيادة فرقة العباس القتالية وجهت بإجراء تحقيق عاجل لمعرفة أسباب اندلاع الحريق بعد احتواء آثاره".

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