2022/04/09 | 15:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من صور لطيور البطريق الإمبراطور، إلى فساتين الأطفال معلقة على حبل غسيل على شرفة في بورتوريكو، تعرض "ناشيونال جيوغرافيك" أعمال مصوريها للبيع دعمًا لأوكرانيا.

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